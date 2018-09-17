Более 2 тысяч жизненно важных зданий в Казахстане требуют сейсмоусиления

Астана, , 14:35 — REGNUM В Казахстане сейсмоусиления требуют 470 школ, 270 больниц, 198 детских садов, 511 производственных зданий и 1 046 общественных зданий и сооружений, сообщает 17 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на проект постановления правительства «О переименовании АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры».

В проекте документа отмечается, что школы и больницы выполняют жизненно важные функции во время и после стихийных бедствий, так как в этих объектах размещаются и получают помощь пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2017 года в Алма-Ате произошло самое сильное за предыдущие четыре года землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 485 км от Алма-Аты на территории Китая. В результате происшествия в Китае погибли 19 человек, 247 получили травмы.

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