За «бедных» и «убогих»: прокуратура проверит учителя и школу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с публикацией в СМИ видеозаписи одного из уроков в местной школе №695. На записи видно и слышно, как учительница называет учеников «убогими» и «тупыми», а школу — «бедняцкой», школой «для бедняков во всех отношениях».

Видеозапись вызвала скандал в соцсетях, где некоторые пользователи возмущались несдержанным поведением учителя, а другие встали на ее защиту, отмечая, что на записи нет того, что вызвало эмоциональную реакцию педагога: возможно, ее специально спровоцировали на конфликт.

«Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу», — отметили в прокуратуре Санкт-Петербургва.

Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц школы и, при наличии оснований, применить мер прокурорского реагирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года стало известно, что учитель начальных классов школы №474 Выборгского района Петербурга скотчем заклеивала рты детям, добиваясь тишины на уроке и запрещая детям рассказывать об этом старшим. Родители обратились в СМИ, прокуратура начала проверку. В итоге учительница была уволена, а в адрес директора школы было внесено прокурорское представление.

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В сентябре 2017 года учительница 684-й школы Петербурга написала слово «дурак» шариковой ручкой на лбу ученика. Недопустимые действия учительницы якобы были спровоцированы вызывающим поведением ученика. В тоге педагога вызвали для объяснений в прокуратуру. После того, как этот случай получил огласку среди родителей и в прессе, учительница решила оставить место работы.