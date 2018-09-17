Ушел из жизни знаменитый советский хоккеист и тренер Валентин Гуреев

Москва, , 14:26 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, в возрасте 72-х лет ушел из жизни знаменитый советский хоккеист, чемпион СССР Валентин Гуреев, сообщает пресс-служба ХК «Спартак».

"Сегодня на 73-м году жизни остановилось сердце прекрасного в прошлом нападающего красно-белых, чемпиона СССР 1976 года, двукратного обладателя Кубка СССР Валентина Гуреева», — говорится в сообщении.

Валентин Гуреев провел в составе «красно-белых» девять сезонов, после чего стал тренером, побеждавшим на молодежных чемпионатах мира.

ХК «Спартак» выразил соболезнования родным и близким Гуреева, всем хоккеистам и многочисленным болельщикам.