На платформах Московского центрального кольца появятся автоматы с напитками

Москва, , 14:07 — REGNUM Осенью на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) появятся автоматы с напитками, снеками и другими повседневными товарами, сообщает 17 сентября пресс-служба РЖД.

Отмечается, что автоматы будут оформлены в едином стиле, их разместят на всех станциях, в том числе на тех, где возможна прямая пересадка на метро.

«В автоматических торговых зонах пассажиры смогут купить горячие и холодные напитки, снеки, шоколадки и печенье», — говорится в сообщении.

Вместе с тем автоматы будут оснащены подачей горячих напитков в особом температурном режиме, чтобы исключить получение пассажирами ожогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект правительства Москвы «Московские сезоны» выпустил новый аудиогид по достопримечательностям столицы вблизи станций Московского центрального кольца.

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