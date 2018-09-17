Римские чиновники арестованы за торговлю местами в общежитиях

Рим, , 13:47 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Риме шестерых подозреваемых в незаконной торговле местами в «народных домах» (общежитиях), сообщает Il Messaggero в понедельник, 17 сентября.

По данным правоохранителей, еще в 2015 году сотрудники муниципалитета создали «параллельный канал» распределения жилых мест и помещений для магазинов, распределение велось на коррупционной основе, а сотрудники созданной компании Ater неправомерно использовали государственные базы данных.

Арестованы шесть человек, среди которых сотрудники как муниципалитета, так и компании. Их обвиняют также в подделке документов и совершении действий, противоречащих должностным инструкциям.