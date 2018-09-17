Российские школьники будут изучать «умный город» по материалам ТПУ

Томск, , 13:38 — REGNUM Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали материалы по современным технологиям для дома и города, которые легли в основу образовательного модуля «Умный город» в рамках всероссийского проекта «Урок Национальной технологической инициативы (НТИ)», сообщает 17 сентября пресс-служба вуза.

«Урок НТИ — масштабная инициатива, которая позволит обогатить, дополнить уроки в современных школах. Например, материалы по «Умному городу» можно использовать на уроках физики, информатики, на кружке по робототехнике», — сообщила начальник отдела поддержки олимпиадного движения ТПУ Дарья Бай.

Отмечается, что разработанный модуль подготовлен для Олимпиады НТИ. На занятиях российские школьники будут знакомиться с современными технологиями и предлагать свои решения по модернизации городского и домашнего пространства. В частности, им предложат в командах продумать концепцию «умного» пешеходного перехода.

В свою очередь, пресс-службе Российской венчурной компании (РВК) сообщали, что цель «Урока НТИ» состоит в привлечении старшеклассников к решению реальных технологических задач через участие в Олимпиаде НТИ, а также оказании помощи таким школьникам в развитии своих способностей и приобретения технических навыков. Победа в олимпиаде позволит школьникам получить 100 баллов ЕГЭ и стать студентами сильнейших вузов-партнеров.

Ранее о появлении нового урока в российских школах сообщил генеральный директор РВК Александр Повалко. По его словам, эта инициатива направлена на создание в России прорывного корпуса инженеров «с качественной профессиональной подготовкой и новым типом мышления».