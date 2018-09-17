Властям Италии не удалось выслать мигрантов чартерным рейсом

Турин, Италия, , 13:36 — REGNUM Попытка властей Италии выслать семерых нелегальных мигрантов из Туниса чартерным рейсом не увенчалась успехом, сообщает La Repubblica в понедельник, 17 сентября.

Издание отмечает, что семерых мигрантов сопровождали около сотни полицейских, но отправить их самолетом из Турина не удалось из-за поломки двигателя.

В итоге мигрантам были вручены повестки о том, что все они должны самостоятельно покинуть территорию Италии в течение недели.

Ранее глава МВД Маттео Сальвини анонсировал новые методы ограничения нелегальной миграции: проверки на кораблях береговой охраны, которые подбирают мигрантов с лодок, а также рассмотрение дел о высылке в ускоренном режиме.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.