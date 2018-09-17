Понедельник, 17 Сентября 2018 года
14:29:39 МСК

Форум «Ростов. Время возможностей» собрал свыше тысячи участников

Общество

Организатором мероприятия выступает комитет по молодёжной политике Ростовской области

4
Форум «Ростов. Время возможностей» собрал свыше тысячи участников
Иллюстрация: Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области
Претенденты на получение гранта Росмолодежи

Ростов-на-Дону, 17 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  В Ростовской области проходит молодёжный форум Южного федерального округа «Ростов. Время возможностей», который объединил свыше тысячи участников из субъектов Южного федерального округа. Для них с 16 по 21 сентября работают семь тематических смен. Организатором мероприятия выступает областной комитет по молодёжной политике Ростовской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь), передаёт ИА REGNUM.

3
Участники форума
Иллюстрация: Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области
Участники форума

Этому событию предшествовала всероссийская смена «Молодые аграрии». С 10 по 15 сентября на берегу Азовского моря на её площадке собрались свыше 500 участников во всей страны. Для молодёжи, сфера профессиональных интересов которой связана с развитием агропромышленного комплекса, была подготовлена интенсивная образовательная программа и внеучебная часть. Кроме того, участники форума могли побороться за получение гранта Росмолодежи для реализации собственных проектов.

4
Выступления
Иллюстрация: Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области
Выступления

Молодые люди смогли не только пообщаться на важные и интересные темы, получить новые знания в рамках образовательной программы, но и отдохнуть и с пользой провести время — сдать нормы ГТО, посоревноваться в футболе, волейболе, баскетболе и других видах спорта. Также были организованы и творческие, и интеллектуальные площадки. А в вечернее время для участников выступали известные молодёжные творческие группы и исполнители.

2
Отдых с пользой
Иллюстрация: Фото предоставлено комитетом по молодежной политике Ростовской области
Отдых с пользой

Добавим, что в 2018 году молодёжный форум Южного федерального округа «Ростов. Время возможностей» будет проходить в статусе регионального в девятый раз, в статусе окружного — в четвёртый. Федеральную смену в рамках мероприятия организуют третий год подряд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежная политика в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить