От Сурского рубежа – к Волжскому: реконструкция боя в Чувашии

Чебоксары, , 13:08 — REGNUM В Чувашии тема строительства оборонительных рубежей (Сурского и Волжского рубежей, а также Казанского обвода), о которых пишет ИА REGNUM на основе архивных данных, получила практическое продолжение. В эти выходные в чебоксарском Заволжье прошёл фестиваль поисковых отрядов и военно-патриотических клубов «Волжский рубеж», организованный на средства президентского гранта отрядом «Память» при поддержке минобразования Чувашии.

Именно в Заволжье базировался стрелковый полк, где готовили бойцов для отправки на фронт — до сих пор на этом месте находят предметы солдатского обмундирования, личные вещи бойцов, сохранились землянки и окопы. По одной из версий, здесь мог проходить Волжский рубеж, однако архивных данных, подтверждающих его строительство на территории Чувашии, до настоящего времени не найдено: по одним данным, его строительство должна была вести Марийская Республика, но у неё для этого не было ресурсов. В то же время рассекречен план круговой обороны Чебоксар, впервые опубликованный ИА REGNUM, постепенно рассекречиваются данные о ходе строительстве Сурско-Казанского рубежа.

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Фестиваль «Волжский рубеж» прошёл рядом с местом дислокации 95-го полка 14-й Чебоксарской запасной стрелковой бригады — поисковики отмечают, что это единственное в истории СССР воинское соединение, носившее официальное наименование «Чебоксарская». Полк находился здесь с 1942 по 1944 годы. Здесь готовили бойцов перед отправкой на фронт: они учились копать окопы, стрелять из различных видов оружия. В первый же год пребывания бригады подготовлено и отправлено на фронт в составе маршевых пополнений более 170 тыс. бойцов.

По данным полевых исследований, в 1944 году солдаты были вынуждены срочно сменить место дислокации и оставили очень много вещей, в том числе трофейных — немецких и венгерских. В послевоенное время здесь почти не велось хозяйственной деятельности, поэтому позиции хорошо сохранились, в том числе — остатки железобетонного пулеметного колпака, окопы, более 50 землянок разного размера периода 1941−1944 годов. Это дало основания полагать, что данные полевые фортификационные сооружения могли быть частью Волжского оборонительного рубежа, который, как и Сурско-Казанский рубеж в Чувашии, возводился в 1941—1942 годах на случай прорыва фронта под Москвой.

В этом году раскопки в Заволжье совместно с опытными поисковиками веди юные участники поисковой смены «Волжский рубеж» — всего около 100 детей из 15 школ республики. Среди находок, обнаруженных в течение недели, — предметы солдатского обмундирования и личные вещи бойцов (к примеру, котелки, кружки, тарелки, ботинки), часть предметов была подписана владельцами. Ожидается, что найденные предметы станут основой для создания музея в Заволжье.

Поисковики и участники военно-патриотических клубов Поволжья, также приняли участие в реконструкции боя. На фестиваль в Чувашию приехали реконструкторы из Татарии, Кировской, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областей.