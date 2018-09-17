Дело банды киллеров из Северной Осетии перенаправлено в Москву

Владикавказ, , 13:07 — REGNUM Уголовное дело в отношении 12 уроженцев Северной Осетии, которых обвиняют в совершении большого количества жестоких преступлений в составе банды Аслана Гагиева, будут рассматривать не в Северной Осетии, а в Москве. Решением Верховного суда РФ 14 сентября оно перенаправлено в Московский окружной военный суд.

Верховный суд принял такое решение, исходя из соображений безопасности участников судебного процесса, которым поступают угрозы, пишет РАПСИ. В свою очередь адвокаты подсудимых считают, что направление уголовного дела на рассмотрение в военный суд ничем не оправдано, ведь никто из подсудимых не являлся сотрудником какого-либо силового ведомства.

Напомним, организованное уроженцем Северной Осетии Асланом Гагиевым преступное сообщество совершало убийства и покушения на убийство на территории Северного Кавказа и Московской области. Членов банды обвиняют в бандитизме, похищении людей, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в банду входили 53 участника. За несколько лет, с 2014 года, они совершили около 60 убийств. В разное время уже осуждены к длительным срокам, вплоть до пожизненных 22 члена преступной организации.

Сам главарь бандформирования долгое время скрывался от правосудия за границей, был задержан в Австрии в 2015 году, но отпущен под залог. После попытки бежать в Болгарию, вновь был задержан. Российским правоохранителям удалось добиться его экстрадиции лишь в июне 2018 года.

Среди преступлений, которые совершили члены ОПГ на территории Северной Осетии, убийство мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя Владимира Гасиева. От их рук погибли начальник УБОП МВД по РСО-Алании Марк Мецаев, начальник отдела уголовного розыска Виталий Чельдиев.