В Ленобласти будут судить троих полицейских, забивших до смерти мужчину

Шлиссельбург, Ленинградская область, , 13:19 — REGNUM Трое сотрудников полиции в ближайшее время предстанут перед судом в Ленинградской области. От их рук, по версии следствия, погиб человек. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На скамье подсудимых окажутся два оперативника уголовного розыска и участковый. События, которые инкриминируют троице, произошли 10 мая 2017 года в Кировском районе Ленобласти.

В тот день в полицию заявили о краже из дачного дома в СНТ «Восход». Оперативник и участковый задержали в садоводстве мужчину и женщину, которых сначала доставили в больницу для медосвидетельствования. Там оперативник избил 45-летнего мужчину, а участковый видел это и не вмешивался.

Затем подозреваемых доставили в 112 отдел полиции в городе Шлиссельбург. Здесь, выбивая признательные показания в краже имущества, уже трое полицейских — добавился еще один оперативник — избили задержанного мужчину, нанеся ему не менее 25 ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей.

После этого сотрудники полиции вновь отвезли мужчину в Шлиссельбургскую больницу, где задержанный скончался 11 мая от телесных повреждений. Судмедэкспертиза зафиксировала у него переломы ребер и множественные ссадины на лице.

«В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в следственном управлении СКР по Ленобласти.

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