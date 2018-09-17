Вспышка инфекции: в Перми требуют ликвидации поставщика школьного питания

Пермь, , 13:08 — REGNUM В Перми за массовую вспышку заболевания сальмонеллезом оштрафована организация, поставляющая продовольствие в местный лицей. Кроме того, стоит вопрос о закрытия фирмы. Иск с таким требованием направлен в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, в конце мая 2018 года в лицее № 9 Перми зафиксировали массовое заболевание школьников. Первоначально речь шла о девяти детях. Впоследствии заявили о 24 случаях заболевания сальмонеллезом. Факты зарегистрированы с 24 мая по 8 июня 2018 года. Ряду лицеистов потребовалась госпитализация.

Образовательное учреждение расторгло договор с поставщиком продовольствия. В ходе проверки в фарше из мяса птицы (поставщик — индивидуальный предприниматель из Сылвы) обнаружили возбудителя опасного заболевания. Факторами передачи инфекции послужили готовые блюда, приготовленные ООО «Магия вкуса» с нарушением технологии приготовления, реализации, хранения готовых блюд. Также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, к нарушителям применили меры административного наказания.

Так, индивидуальный предприниматель оштрафован на 30 тыс. рублей, а на его продукцию (более 50 кг фарша) наложен арест. ООО «Магия вкуса» оштрафовано на 50 тыс. рублей. В Мотовилихинский районный суд Перми подан иск о ликвидации ООО «Магия вкуса» за грубые нарушения прав потребителей, повлекшие массовые заболевания людей.