На фильм «Брат» создали музыкальный клип

Москва, , 13:39 — REGNUM Российский музыкант-видеоблогер Enjoykin опубликовал на своём YouTube-канале клип «Брат», созданный из кадров одноименного фильма Алексея Балабанова. Ролик вышел в тренды видеохостинга и, по мнению зрителей, является «шедевром, который можно смотреть вечно».

В клип вошли кадры из фильмов «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым в главной роли. Пользователи в основном положительно оценили ролик. Некоторые считают, что это лучшее творение блогера. В то же время другие отмечают, что клип сделан «спустя рукава».

«Не знаю почему, но комок в горле и мокрые глаза. Спасибо, Enjoykin!﻿» — пишет Tigrranu.

«Не дослушал. Ощущение, что сделано спустя рукава. На Энджойкина не похоже. Брак даже по звуку есть, и произведение не цельное, как предыдущие. Да и меседжа никакого не чувствуется, просто нарезка. Грустно﻿», — считает Bishunmo1.

Enjoykin стал известным благодаря музыкальным интерпретациям популярных видеороликов на YouTube. Самый известный его клип — Nyash-Myash, смонтированный из отрывков выступления экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской в 2014 года. Ролик собрал более 39 млн просмотров.

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