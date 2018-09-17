В Брянске заработало новое освещение на Кургане Бессмертия

Брянск, , 12:55 — REGNUM В Брянске заработали новые фонари, которые были установлены на Кургане Бессмертия. Об этом 16 сентября на странице в социальной сети сообщил глава города Александр Хлиманков. На новое освещение из городского бюджета потрачено около 15 млн рублей.

«Новое освещение Кургана Бессмертия. В этом году у города много подарков», — подписал Александр Хлиманков фотографию Кургана Бессмертия.

Отметим, что фонари заработали в преддверии 1033-летия со дня основания Брянска и 75-й годовщины Брянщины от фашистских захватчиков. Оба праздника отмечаются 17 сентября. Празднества начались еще 14 сентября. 17 сентября в городе проходит парад, в котором принимают участие танки, бронеавтомобили, самоходные гаубицы. Кроме того, жители города могут увидеть истребители Миг-29 и СУ-27СМ, а также вертолеты огневой поддержки Ми-24 и другую авиацию.

Курган Бессмертия — памятник погибшим во время Великой Отечественной войны. Он был заложен в 1967 году. Представляет собой искусственную земляную насыпь в виде пятигранного холма высотой 12 метров. Венчает насыпь 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды.

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