Право на алименты по нетрудоспособности распространят на «предпенсионеров»

Москва, , 12:46 — REGNUM Законопроект о праве на алименты по нетрудоспособности внес в Госдуму глава комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Таким образом, указанное право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста», — сказал Крашенинников.

Сейчас, согласно закону, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособныесовершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.