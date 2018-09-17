Понедельник, 17 Сентября 2018 года
13:07:44 МСК

Право на алименты по нетрудоспособности распространят на «предпенсионеров»

Общество

Действующие нормы сохраняются

Москва, 17 сентября 2018, 12:46 — REGNUM  Законопроект о праве на алименты по нетрудоспособности внес в Госдуму глава комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности — на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Таким образом, указанное право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста», — сказал Крашенинников.

Сейчас, согласно закону, родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособныесовершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пенсионная реформа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить