Экономия на детсадах Зауралья: тревоги граждан и ответ чиновников

Курган, , 13:14 — REGNUM В Зауралье родители переживают за качество услуг и безопасность в дошкольных учреждениях. Тогда как в департаменте образования и науки региона утверждают, что оптимизация не принесёт негативных последствий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поводом для тревог граждан стало то, что в Курганской области сокращают заведующих малокомплектных детских садов, а сами дошкольные учреждения передают под юрисдикцию школ или объединяют с другими детскими садами. Таким образом муниципалитет экономит на зарплате руководителя и материально-технической базе. К примеру, вместо того, чтобы покупать новое оборудование, делят существующее на двоих или пользуются им по очереди.

В Юргамышском районе жители Красноуральского сельсовета на собрании проголосовали против таких перемен. Их поддержали и депутаты местной сельской думы, пишет Ura.ru.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области, оптимизации проходят в разных районах Зауралья по решению местных властей. Причина таких действий — «Программа оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017−2019 годы», утвержденная распоряжением правительства региона от 31 марта 2017 года, которая предписывает муниципалитетам изыскивать способы сокращения расходов.

Отметим, в большинстве районов процесс прошёл безболезненно. Однако жители Юргамышского района возмутились: родители боятся, что без соответствующего управления в детском саду упадёт качество воспитания, образования и ухода за детьми. Впрочем, в департаменте образования с этим не согласны.

«Образовательный процесс не пострадает, ведь дети остаются в тех же условиях, в тех же садиках, только без заведующего, который не отвечает за обучение детей, а занимается хозяйственной частью. В случае оптимизации эти обязанности просто выполняет другой человек. К тому же остаются заместители, которые всегда рядом с детьми и быстро реагируют. То есть без хозяйственного руководства организация точно не остается, иногда получает дополнительную материально-техническую базу в ходе распределения, а муниципалитет экономит», — прокомментировала ситуацию корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы департамента Снежанна Трофимец.

Напомним, по официальным данным, в целях экономии бюджета Курганская область с 2005 года только количество школ сократила более чем в два раза: вместо 808 учреждений стало 350. В 2011 году в регионе было 370 детских садов, в 2016-м их сократили до 311. Как отмечено в программе, «расчетно экономия средств по разделу «Образование» к уровню 2016 года составит в 2018 году 159,7 млн руб., в 2019 году 172,4 млн руб.» в том числе за счёт оптимизации сети и штатов образовательных организаций.

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