Угоны дорогих иномарок в Перми: уголовные дела и приговор

Пермь, , 12:33 — REGNUM В Перми вынесен приговор одному из участников организованной группы, которая занималась угонами дорогостоящих иномарок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, доказано участие пермяка в краже шести автомобилей.

По данным прокуратуры, с весны 2017 по декабрь 2017 года с участием подсудимого похищено шесть иномарок. Угонщики предпочитали машины премиум-класса «Тoyota» и «Lexus». Общая стоимость угнанных авто составила более 10 млн рублей.

Для совершения преступлений группа использовала спецоборудование, с помощью которого копировали код сигнализации и впоследствии похищали машины. Представший в Мотовилихинском районом суде Перми мужчина организовал подделку и уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя на двух краденых автомобилях. Похищенные иномарки планировались к продаже.

Суд приговорил пермяка к шести с половиной годам лишения свободы, штрафу в 250 тыс. рублей и ограничению свободы сроком на полтора года. Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии строгого режима. Все гражданские иски потерпевших по делу об угонах удовлетворены.

В настоящее время в суде находится еще одно уголовное дело. По нему проходят организатор и соучастник преступной группы.