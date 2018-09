Ни мужское, ни женское: в Stockmann открыли гендерно нейтральный отдел

Хельсинки, , 13:48 — REGNUM В универмаге Stockmann в Хельсинки появился отдел с гендерно нейтральной одеждой— One Way. Он занял один этаж магазина и расположился между отделами мужской и женской одежды. На сайте компании указано, что One Way «разорвёт привычные границы выбора одежды». Пользователи соцсетей пока не понимают, насколько широким будет выбор, но считают идею созданию гендерно-нейтрального отдела хорошей.

В новом отделе представлены коллекции таких брендов, как Calvin Klein, Kenzo, Burberry, Acne Studios, Marimekko, Makia, R-Collection, Dr. Martens и другие. По словам директора по работе с клиентами Stockmann Анны Салми, ритейлер хочет вдохновить покупателей делать покупки без предубеждений.

Идея гендерно нейтрального шопинга появилась в 2015 года, когда эксперты заговорили о тенденции перехода на соответствующую моду. Новое направление получило широкую поддержку: соответствующие коллекции стали появляться у H&M, Zara, Burberry, Alexander Wang, Marc Jacobs, Tom Ford, Gucci, Louis Vuitton и других брендов. Более того, появились бренды, которые специализируются на гендерно нейтральных моделях одежды. Среди них — 69 Worldwide, Wildfang, Phluid Project и другие.

