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Власти Крыма: погода помогает очищать отравленный воздух Армянска

Общество

За последние три дня, по словам чиновников, концентрация химических выбросов не превышала нормы

Власти Крыма: погода помогает очищать отравленный воздух Армянска
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Армянск, Крым, 17 сентября 2018, 12:25 — REGNUM  В крымском Армянске за прошедшие три дня концентрация вредных веществ не превышала нормы. Об этом 17 сентября на совещании в правительстве РК заявил вице-премьер Юрий Гоцанюк.

«Мониторинг ведётся ежедневно через каждые шесть часов. Понижение температуры воздуха, колебания дневной и ночной температуры способствовали снижению концентрации вредных веществ», — отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября власти республики признали, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму. Производство на заводе «Крымский титан», кислотонакопитель которого стал причиной выброса химических веществ, было остановлено, детей эвакуировали из Армянска в местные здравницы, объявив внеурочные каникулы. 14 сентября из-за ухудшения экологической обстановки в этом регионе полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму рассматривают украинский след выброса в Армянске

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Выбросы химических веществ в крымском Армянске
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