В Тюменской области выявлены нарушения правил утилизации биоотходов

Тюмень, , 12:37 — REGNUM В Тюменской области на одном из сельскохозяйственных предприятий Абатского района выявлены серьёзные нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. За несоблюдение законодательства оштрафована директор на 23 тысячи рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

При этом на предприятии содержится около 700 коров, а навозохранилище отсутствует. Необеззараженный навоз, вопреки нормам и правилам, складируется на почву. Также выявлены нарушения по утилизации мёртворождённых телят и отходов от забитого крупного рогатого скота.

В прокуратуре Тюменской области отмечают, что на территории региона зарегистрировано 178 скотомогильников, из них 86 законсервированы, а 92 являются действующими. В Голышмановском и Упровском районах установлены факты ненадлежащего содержания скотомогильников. Внесены представления ответственным лицам, приняты меры к устранению выявленных недостатков, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуроры Тюменской области в ходе последней проверки за соблюдением законодательства в области обращения с отходами животноводства выявили 78 нарушений. В итоге 27 ответственных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Несколько актов находится на рассмотрении.

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