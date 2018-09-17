Если не работают штрафы, нужны сроки: о наказании для «черных кредиторов»

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Если закон о потребительском кредитовании не исполняется, а «черные кредиторы» не боятся предусмотренных законом штрафов, то вполне разумно подумать об ужесточении наказаний вплоть до уголовных, поскольку проблема носит весьма серьезный характер, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 сентября, председатель Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя инициативу депутатов Госдумы о новых мерах ответственности для «черных кредиторов».

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что парламентарии готовят законопроект о введении головной ответственности для руководителей компаний, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Сейчас за такие нарушения предусмотрены только штрафы. Возможные указанные в законе сроки заключения пока обсуждаются.

В России есть закон о потребительском кредитовании. Если депутаты считают, что он не исполняется потому, что штрафов, в отличие от сроков, никто не боится, то его, действительно, надо ужесточать. Закон должен исполняться, а если его действие не приводит к искомым результатам — значит, его надо ужесточать.

Сама постановка вопроса совершенно справедлива. В России не должно быть такого явления, как как «черные кредиторы». Они вредны и опасны для общества.

Банки перед выдачей кредита проверяют, сможет ли человек его вернуть. «Черным» же кредиторам совершенно все равно, кому давать кредит. Зато и методы возврата вполне уголовные. Граждане не думают о последствиях, берут эти займы, а потом доходит до долговой кабалы и самоубийств. Это большое зло.