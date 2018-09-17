Дорожные активисты Ярославля обратились к властям: нужны «прямые руки»

Ярославль, , 12:07 — REGNUM Представители общественного движения «Дороги Ярославля» выступили с обращением, в котором настоятельно просят сменить исполнителей программы «Безопасные и качественные дороги» в областном центре. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проект «Безопасные качественные дороги» в Ярославле показал, что стратегия укрупнения лотов до таких больших величин не сработала, какими бы благими не были намерения. Если меньшая часть городского контракта была отдана ГП «Ярдормост», который с достаточно сильным, на мой взгляд, напряжением выполняет работы, то большая часть, которая включает в себя два самых крупных района города, была отдана «качественному московскому подрядчику «Группа компаний «ЕКС», решившему обойтись силами местного же подрядчика в лице Угличского ДСУ. Уверен в том, что кураторы программы не могли не знать об этом. Равно как и понимать, что справиться такими силами нереально, тем более с учетом областных ремонтов», — считает администратор группы «Дороги Ярославля» в Facebook Темур Абдуллаев.

По его мнению, обещанное усиление должно было настораживать хотя бы по той причине, что хороших специалистов найти в разгар сезона нереально:

«В итоге мы получаем укладку в дождь, задержки по причине форс-мажоров с кражей пультов и отсутствием исполнителей для нанесения разметки. Отдельно хотелось бы отметить работы по установке бортового камня, которые проводились силами привлечённых организаций. Отсутствие опалубки, сохнущая по полдня на дороге смесь, которой потом пытались прикрепить камень к основанию, — все это логично привело к тому, что сейчас при укладке его просто выдавливает и ломает. Хотя ломает его, скорее, квалифицированный оператор катка, который, кажется, впервые видит это чудо инженерной мысли, если раз за разом наезжает на выперший край и добивает его», — приводит примеры активист общественного движения.

Единственный выход из ситуации, по его мнению, — смена субподрядчика.

«Опыт прошлого года показал, что даже в конце сезона прямые руки способны немного скрасить ощущение когнитивного диссонанса от сути проекта и его реализации. Усиливать контроль уже бессмысленно», — пишет он.

По словам Темура Абдуллаева, все вышесказанное касается и областных объектов.