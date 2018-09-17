Диагноз верный, рецепт – нет: почему России не нужен «сухой закон»

Москва, , 11:56 — REGNUM Уровень потребления алкоголя, особенно крепкого, находится в России на очень высоком уровне, но для исправления ситуации нужен не «сухой закон» или госмонополия, а смена структуры потребления алкоголя, популяризация здорового образа жизни и улучшение социально-экономической ситуации в стране, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 17 сентября, директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу депутата Милонова о временном введении «сухого закона».

Ранее РИА Новости сообщили, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министерству здравоохранения временно ввести в России «сухой закон» — до момента «наведения порядка» в алкогольной отрасли. Депутат считает необходимым радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой спиртной продукции, а также выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей контрафакта.

Милонов также отметил проблему молодежной алкоголизации в российской провинции, где продавцы не всегда строго следят за правилами продажи, а надзорные органы не успевают принимать профилактические меры. Депутат написал, что показатели алкоголизма возросли в несколько раз, а объемы потребления алкоголя (по его данным, 18 литров спирта на душу населения) достигли рекордных значений.

Предложение депутата Милонова, безусловно, носит очень политический характер. К тому же он не во всем прав — к примеру, тезис о рекордном уровне потребления не соответствует действительности.

Проблема, тем не менее, существует. Потребление алкоголя, особенно крепкого, а также суррогатов и спиртосодержащей продукции, находится на очень высоком уровне. Мы пьем в разы больше крепкого алкоголя, чем в других странах, и в разы меньше вина и слабого алкоголя.

Но предложенный рецепт неверен. Попытка введения госмонополии на крепкий алкоголь в России предпринималась не один раз. На первом этапе были определённые положительные последствия, прежде всего рост поступлений акцизов. Но эффект в целом нельзя было назвать положительным.

Для решения существующей проблемы нужно стимулировать смену структуры потребления. Это нужно делать посредством разумной акцизной политики, снижая акцизы на винодельческую продукцию и слабый алкоголь и повышая — на крепкий.

К тому же проблема алкоголизации носит социально-экономический характер. Чтобы ее победить, должен вырасти уровень жизни, должна стать популярнее идея здорового образа жизни. Сравните число спортивных площадок в советское время и сейчас. Сравните, сколько стоит билет в театр и сколько — бутылка водки, и сопоставьте эту пропорцию с той, что была прежде. Одной госмонополией здесь ничего не исправить.