Инспекторам ГИБДД запретили снимать номера с авто нарушителей

Москва, , 11:51 — REGNUM Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) потеряли право снимать с автомобилей номера госрегистрации в случае нарушения водителями ПДД. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступил в силу с даты его подписания — 15 сентября. В то же время следует отметить, что документ оставляет за инспекторами ГИБДД право запрещать использование транспортных средств в случаях, обозначенных в законе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд РФ утвердил порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования. Оформление знака будет осуществляться федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания инвалида, в течение одного месяца после регистрации заявления.

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