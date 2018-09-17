Новый поезд из Великого Новгорода в Нижний: «Было плохо, стало хуже»

Великий Новгород, , 11:19 — REGNUM Новый прямой поезд из Великого Новгорода в Нижний Новгород (№41/42), который начнёт курсировать между городами в декабре, оказался не дополнительным составом, а продлённым до Нижнего Новгорода «ночным московским поездом». При этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в отличие от существующего поезда Великий Новгород — Москва, который прибывает в столицу в 5:15 утра, что уже много лет вызывает возмущение у пассажиров, продлённый до Нижнего Новгорода состав будет приезжать в Москву ещё раньше: в 4:50.

«Раньше было плохо — в 5:15, а стало еще хуже: метро не работает, не выспаться, просто ужас. И это еще не все — новый поезд приходит на Курский вокзал! Зачем нам, новгородцам, Курский вокзал??? Это худший вокзал столицы», — говорится в петиции на портале change.org, автор которой просит у губернатора Новгородской области Андрея Никитина изменить неудобное расписание нового поезда.

Некомфортным для новгородцев, часто посещающих Москву, видится не только время и место прибытия поезда. Отмечается, что в Москве поезд будет стоять всего 11 минут (16 минут — в обратном направлении), предвещают и путаницу с вокзалами (сейчас «московский поезд» из Великого Новгорода прибывает на Ленинградский вокзал и отправляется оттуда же).

При этом автор петиции отмечает, что фирменный поезд «Волга» (№ 059, Нижний Новгород — Санкт-Петербург) останавливается в Окуловке Новгородской области только в направлении до Нижнего Новгорода, на обратном пути его следования здесь остановки нет (только в Бологое Тверской области), что также делает его использование неудобным.

«Меня бы лично вполне устроила остановка в Окуловке этого поезда ‑ и вопрос соединения Великого и Нижнего Новгорода был бы полностью закрыт. Без того бреда, который нагородили сейчас. Резюмирую. Если уж так Вам хочется, чтобы было прямое сообщение между Новгородами, я за то, чтобы поезд из Великого Новгорода выходил позже, можно вплоть до 23.00, чтобы приходил в Москву в нормальное адекватное время — 7.00−8.00, а в Нижний к 11.00−12.00. Это было бы для всех новгородцев — КОМФОРТНО!» — пишет автор обращения.

Петиция на сегодняшний день собрала около 500 подписей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый поезд №41/42 из Великого Новгорода в Нижний Новгород отправится 10 декабря. Он будет преодолевать расстояние между городами за 12 часов 39 минут, делая по пути остановки в Москве и Владимире.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый поезд из Великого Новгорода в Нижний отправится 10 декабря