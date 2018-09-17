Подхватившие простуду барнаульские школьники вынуждены часами ждать приёма

Барнаул, , 11:16 — REGNUM С похолоданием и началом нового учебного года в Алтайском крае наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, только за первую неделю сентября 2018 года в регионе зарегистрировано свыше 10 тыс. заболевших. Однако чтобы попасть на приём к педиатру, в барнаульских поликлиниках вначале нужно пройти через так называемый «фильтр». По свидетельству корреспондента ИА REGNUM, сегодня утром, 17 сентября, возле кабинета первичного осмотра в детской городской поликлинике №9 скопилась очередь из более 20 детей и, по признанию, заболевших, ожидать приёма пришлось более двух часов.

Между тем «Вести-Алтай» со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории краевого Роспотребнадзора Ольгу Егорову сообщают что процедура так называемых «утренних фильтров» вводится в школах и детских садах. По её словам, своевременно выявить заболевшего ребёнка помогут воспитатель или медик, которые осмотрят каждого ребёнка в группе на предмет насморка, кашля, сыпи, и при необходимости измеряют температуру.

Вместе с тем в краевом Роспотребнадзоре отмечают, что случаев заболевания гриппом на территории региона не зарегистрировано. Все вакцины, которые будут применяться в этом году, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне (А (H1N1)pdm/Мичиган 2015/, А (H3N2)/Сингапур 2016/, B/Колорадо/2017).

Напомним, в 2017 году в Алтайском крае было привито 1 051 069 человек, что составило 44,5% от всего населения края, а осенью 2018 года планируется привить 1064,32 тыс. человек и охватить прививками против гриппа 45%.