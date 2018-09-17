Владимирским «детям войны» перед выборами вновь пообещали помощь

Владимир, , 11:08 — REGNUM Во Владимирской области на уровне регионального законодательства планируют закрепить статус «дети войны» и предусмотреть льготы для этой категории людей. Как сообщила пресс-служба администрации региона, всего в области под эту категорию подпадают около 100 тыс. человек.

По данным пресс-службы, сейчас департамент соцзащиты населения Владимирской области разрабатывает проект закона, который должен ввести льготы для «детей войны». Как сообщила глава департамента Любовь Кукушкина, среди предлагаемых вариантов — льготы на оплату проезда в общественном транспорте и социальные выплаты. Сейчас департамент изучает «бюджетные возможности для установления льгот».

ИА REGNUM напоминает, что ранее вопрос узаконивания статуса «дети войны» поднимали представители оппозиционных парламентских партий. Кроме того, еще в 2013 году депутаты заксобрания Владимирской области разработали законопроект о детях войны, согласно которому люди, родившиеся с 1932 по 1945 годы, могли бы получить некоторые преференции. Однако закон так и остался в закромах облдумы. В 2016 году подобных законопроект в преддверии выборов в Госдуму вносил в областное заксобрание сенатор Антон Беляков («Справедливая Россия»). Тогда он снова не прошел, а члену Совета Федерации напомнили, что регион — дотационный, а закон нужно принимать на федеральном уровне.

Отметим, что в этот раз информация о законопроекте вновь появилась перед выборами — 23 сентября пройдет второй тур губернаторских выборов, в который вышли действующий глава региона Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат заксобрания Владимир Сипягин (ЛДПР).