В Томской области прошёл чемпионат по спортивному сбору мусора

Томск, , 10:51 — REGNUM Четвёртый чемпионат по спортивному сбору мусора состоялся 15 сентября в Томской области. Участниками мероприятия, приуроченного к Году добровольца в России и Всемирному дню чистоты, стали 17 команд из Томска, Северска, Асиновского и Бакчарского районов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 сентября, в областной администрации.

В течение часа на территории Лагерного сада в Томске участники собрали более 920 кг мусора.

Соревнования проводились в двух номинациях — «Студенческая команда» и «Команда сотрудников организации». Среди образовательных учреждений уже в третий раз победу одержала команда геолого-географического факультета Томского государственного университета, собравшая более 86 килограммов мусора. Чемпионский титул среди предприятий выиграла команда «Газпромнефть-Восток», собравшая 140 килограммов мусора.

Команды-победители, завоевавшие призовые места, получили кубки и дипломы, участники — медали и памятные подарки.

«Чемпионат по спортивному сбору мусора приобрёл всероссийский масштаб и проводится в более чем 30 регионах. Поэтому не за горами тот момент, когда эти соревнования станут межрегиональными», — сказал начальник регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Мазур.

Организатором чемпионата выступило учреждение «Облкомприрода» при поддержке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Правила соревнований таковы: команды по пять человек в течение часа собирают мусор на скорость. Мусор, собранный раздельно, оценивается в 50 баллов за каждый килограмм, несортированные отходы — по 20 баллов. Собранные в ходе состязаний отходы вывозятся и идут на дальнейшую переработку.

Напомним, в 2017 году чемпионат по спортивному сбору мусора проходил на двух территориях. На стадионе «Политехник» соревновались студенческие команды, в Лагерном саду — команды предприятий. Участники на стадионе «Политехник» собрали более 548 кг отходов, в Лагерном саду — 926 кг мусора (стекло — 306 кг, пластик — 244 кг, бумага — 24 кг, металл — 23 кг и несортированный мусор — 327 кг), сообщили ИА REGNUM в «Облкомприроде».