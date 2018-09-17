В Свердловской области к теплу подключено 4% жилья

Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM Отопительный сезон начался в 52 из 94 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

К теплу уже подключено 4% жилья и 22% объектов социальной сферы. Жилые дома полностью отапливаются в Ирбитском районе, Артях, Туринской Слободе, посёлке Малышева, Пышме и некоторых других территориях.

В остальных территориях отопление запускают по графику и закончат к 1 октября, уверен министр.

Напомним, 17 сентября в Свердловской области стартовал отопительный сезон. В первую очередь идёт подключение социальных объектов: школ, детсадов, больниц.

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