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В Свердловской области к теплу подключено 4% жилья

Общество

И пятая часть объектов социальной сферы

В Свердловской области к теплу подключено 4% жилья
Geoffrey Gallaway
Ближе к теплу

Екатеринбург, 17 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  Отопительный сезон начался в 52 из 94 муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщил областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики.

К теплу уже подключено 4% жилья и 22% объектов социальной сферы. Жилые дома полностью отапливаются в Ирбитском районе, Артях, Туринской Слободе, посёлке Малышева, Пышме и некоторых других территориях.

В остальных территориях отопление запускают по графику и закончат к 1 октября, уверен министр.

Напомним, 17 сентября в Свердловской области стартовал отопительный сезон. В первую очередь идёт подключение социальных объектов: школ, детсадов, больниц.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области начался отопительный сезон

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Отопительный сезон
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