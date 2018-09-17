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В киевском McDonald’s не захотели подчиняться националисту

Общество

Администрация кафе проигнорировала требования скандалиста

Киев, 17 сентября 2018, 10:06 — REGNUM  В киевском кафе McDonald’s 16 сентября продавец отказался подчиняться требованиям националиста обслужить его на украинском языке, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в одном из киевских кафе на Осокорках. Националист Андрей Смолий потребовал от продавца обслужить его исключительно на украинском, однако русскоговорящий мужчина отказался. Сославшись на Конституции, продавец подчеркнул, что имеет право говорить на Украине на любом языке.

Несмотря на устроенный националистом скандал, администрация McDonald’s проигнорировала требования скандалиста, пообещав, что «проведет беседу с сотрудником».

Напомним, на Украине после госпереворота в 2014 году стали активно притеснять русскоязычных граждан, используя при этом украинских неонацистов.

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