Путин учредил награды за подвиги на пожаре

Москва, , 10:01 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «За отвагу на пожаре» и почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны России». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в положении о медали, награда будет вручаться за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожаров, спасении людей или имущества от огня. Также награждаться будут граждане, которые смогли умело организовать работу пожарных подразделений при локализации возгораний, а также сумевшие предотвратить пожар или взрыв. Награда может присваиваться посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября личный состав отряда саперов, выполнявших задачи по разминированию сирийских городов, наградили государственными наградами. Более 30 военнослужащих были удостоены военных наград России — орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова и Жукова.