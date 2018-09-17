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Экс-глава МИД Украины: У нас появились болезни, которых в СССР не было

Общество

Качество украинской медицины катастрофически упало

Киев, 17 сентября 2018, 09:44 — REGNUM  На Украине возникли эпидемии, которые СССР победил десятки лет назад, заявил 16 сентяря бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в эфире украинского телеканал NewsOne.

По его словам, 5−10 лет назад медицина на Украине была бесплатной и с наивысшими стандартами. Теперь же медицина становится платной, а ее качество катастрофически упало. Кожара отметил, что Украина является «номером один» среди стран по заражению туберкулезом и другими инфекциями, в том числе ботулизмом.

Напомним, на Украине нет вакцин от таких болезней, как корь и ботулизм, несмотря на заявления минздрава. В результате люди умирают от этих болезней. Так, 11 сентября минздрав Украины заявил, что от ботулизма умер очередной человек.

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Медицина
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