Подробности: кто и с чьей помощью готовил покушение на Захарченко?

Донецк, , 09:44 — REGNUM Истории с покушением на главу Донецкой Народной Республики не обошлось без спецслужб. Как признался подозреваемый в покушении на Александра Захарченко, его завербовала Служба безопасности Украины. Видео допроса мужчины, представившегося Александром Подгореловым, представленное Министерством госбезопасности ДНР, публикует телеканал «Звезда».

Также в сюжете: Пушилин: К убийству главы ДНР Захарченко причастны западные спецслужбы

Каждый третий житель России считает Порошенко виновным в гибели Захарченко

По словам задержанного, он собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное СБУ, в ресторане «Пушкин». Также Подгорелов заявил, что знал о существовании второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении. Осуществить его планировалось с помощью новой системы дистанционного взрывного устройства, которая способна, минуя стены, перекрытия и другие преграды, распознавать сигнал на расстоянии около двух километров. По данным задержанного, оно было предоставлено американскими спецслужбами, а его стоимость составляет около десяти тысяч долларов.

Читайте также: Названо место закладки убившей Захарченко бомбы

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Александр Захарченко и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Кроме них, пострадали ещё 12 человек. Преступление было квалифицировано как теракт. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, к убийству Захарченко причастны сотрудники СБУ и представители западных спецслужб. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», каждый третий гражданин России назвал президента Украины Петра Порошенко, правительство и Службу безопасности этой страны виновными в убийстве Захарченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Грызлов: Убийство Захарченко нужно расследовать на международном уровне