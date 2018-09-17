В Москве с начала сентября выпала четверть месячной нормы осадков

Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве с начала сентября выпало около четверти месячной нормы осадков, сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос».

По словам собеседницы издания, всего выпало 16 мм осадков при норме в 65 мм. Самый сильный дождь в Москве с начала месяца прошел 16 сентября.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в столице синоптики осадков не прогнозируют. При этом ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра, днём воздух в столице прогреется до 16−18 градусов тепла, по области до 13−18 градусов.

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