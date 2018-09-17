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Машинисты московского метро начали приветствовать пассажиров

Общество

Это подчеркивает дружелюбный характер российской столицы

Машинисты московского метро начали приветствовать пассажиров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 17 сентября 2018, 09:29 — REGNUM  Машинисты Московского метрополитена начали приветствовать пассажиров и желать им приятной поездки через громкоговорители вагонов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Помимо приветствия, машинисты назовут свою должность, имя и фамилию. По мнению руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова, это покажет дружелюбное отношение к жителям и гостям Москвы.

«Кроме того, москвичи и гости столицы познакомятся с человеком, который отвечает за их безопасность и комфорт в пути», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября столичный дептранс рассказал о идущей подготовке к зимнему сезону в Московском метрополитене. По данным ведомства, в метро уже заменили более 45 км рельсов, а также приступили к реконструкции дренажной системы. Отмечается, что мероприятия по подготовке к зимнему сезону завершатся в октябре 2018 года.

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Строительство метрополитена
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