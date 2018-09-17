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В России пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения

Общество

Соответствующий закон должен быть разработан в апреле 2019 года

В России пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения
Смартфон

Москва, 17 сентября 2018, 08:33 — REGNUM  Российские пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения на своих гаджетах, соответствующий закон, к разработке которого приступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), должен быть разработан в апреле следующего года. Об этом 17 сентября сообщает РБК.

Согласно закону, производителей программного обеспечения обяжут сделать все предустановленные приложения, кроме сервисных, полностью удаляемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, производителей мобильных и электронных устройств могут обязать предустанавливать на смартфоны и компьютеры аналоги популярных приложений, только разработанные в России.

Такую норму Федеральная антимонопольная служба предложила правительству закрепить в законе. Инициатива предусмотрена «дорожной картой» по развитию конкуренции на 2018−2020 годы.

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