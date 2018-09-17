Первый день рабочей недели в Москве будет пасмурным, но без осадков

Москва, , 08:16 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, в Москве синоптики осадков не прогнозируют. При этом ожидается переменная облачность. По данным Гидрометцентра, днём воздух в столице прогреется до 16−18 градусов тепла, по области до 13−18 градусов.

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Метеорологи отмечают, что непогода, связанная с активным атмосферным фронтом, сместится на восток и оставит столичный регион. С запада усилится влияние антициклона.

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Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что выше нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, после недолго периода дождей и некоторого похолодания в Москву вернётся аномальное для середины сентября тепло. Уже с середины недели столбик термометра в столице вновь поползёт вверх и поднимется до +24-градусной отметки.

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