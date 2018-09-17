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Российские угольщики пройдут обучение по программам безопасности и аудита

Общество

СУЭК и КемГУ заключили договор

Кемерово, 17 сентября 2018, 08:08 — REGNUM  Специалисты Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) пройдут обучение на базе Кемеровского государственного университета (КемГУ) по программам «Образование и педагогика», «Техносферная безопасность» и «Операционный аудит производственных процессов», сообщает 17 сентября пресс-служба вуза.

Из сообщения следует, что договоренность о сотрудничестве с угольщиками была достигнута по итогам круглого стола, состоявшегося в рамках научно-практической конференции «Подземная угледобыча ХХI века». Мероприятие прошло в Ленинске-Кузнецком под эгидой СУЭК и Института проблем комплексного освоения недр имени академика Н. В. Мельникова Российской академии наук (ИПКОН РАН).

«В течение трех дней на конференции проходили дискуссии и обмен опытом по актуальным проблемам развития теории и практики горного производства», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что КемГУ поддерживает тесные связи с промышленными предприятиями Кузбасса: у производственников уже сложились традиции обучать педагогические кадры в вузе и приглашать к себе на мероприятия специалистов опорного университета.

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