Травматичный «Кросс наций» в Якутске: куда дели деньги на его организацию?

Якутск, , 08:05 — REGNUM Несколько школьников были травмированы во время падения на забеге «Кросс наций», который состоялся в Якутске 15 сентября. Общественник, руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту) уверен, что причиной ЧП стала плохая организация мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В минздраве Якутии ИА SakhaDay сообщили, что после участия в кроссе к врачам обратились пять детей. У одного ребёнка диагностирован перелом, у остальных — ушибы лёгкой степени.

Сломавшая руку во время забега школьница из Якутска рассказала журналистам, что пострадавших было гораздо больше.

«Все пострадавшие ребята были с «Кросса нации», многие даже с номерами бегунов. Кто-то сломал нос, у кого-то даже был травмирован позвоночник. Многие ребята передвигались на колясках. Слышала, как ругаются родители, которые говорили о забеге», — рассказала пострадавшая участница соревнований, пояснив, что её толкали на протяжении всего бега, пока она не упала. Машину скорой помощи пришлось ждать полчаса, помощи враче в больнице — четыре часа.

Александр Захаров-ЯКНК, сын которого также принимал участие в «Кроссе наций», считает, что организация мероприятия была «на уровне ниже плинтуса».

«Сотни детей, а у них 4 маленькие колонки (большие у дороги не работали) и 1 микрофон. В итоге никто не слышал указаний организаторов. Координаторов и волонтёров на старте и маршруте не было, и раций я не видел. В итоге никто понять не мог, что делать, когда начнут и где стоять. Дети собрались прямо на дороге, мешали роллерам и бегунам-взрослым на финише. Доходило до матов. Повязок участников не всем хватило. Когда дали старт, первые ряды начали под натиском задних падать, и их просто давили. Скорой по маршруту Чолбон — стадион Туймаада не было», — рассказал о том, как проходило мероприятия, Александр Захаров-ЯКНК.

Он задаётся вопросом, куда делись деньги, которые были выделены на организацию этого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Кроссе наций —2018» году должны были принять участие более 500 тысяч человек из 85 регионов России. Помимо любителей в этих соревнованиях участвовали спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.