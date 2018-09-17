В Югре бегут из дома подростки из благополучных семей

Ханты-Мансийск, , 07:49 — REGNUM В Югре с начала 2018 года в полицию поступило 50 обращений о пропаже людей. Половина из них — по фактам самовольных уходов несовершеннолетних из дома и интернатов. Найдены все сбежавшие дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Побеги из дома или интерната зарегистрированы в городах Когалыме, Ханты-Мансийске, Урай, Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте и в Березовском районе.

Из 26 сообщений в побегах замечены 17 девочек-подростков и девять юношей. И только один из них сбежал из социального учреждения.

Анализируя причины побегов подростков Югры из дома, следователи пришли к выводу, что в основном это происходит после ссор, связанных с нежеланием подростков учиться и выполнять домашние поручения. Далее идут ссоры из-за конфликтов родителей между собой, невнимания и равнодушия к ребёнку.

Некоторые бегунки испытывали тягу посмотреть другие населенные пункты, завести новые знакомства.

Из социальных учреждений подростки сбегают из-за нежелания соблюдать режим, проявляют таким образом стремление к свободе и самостоятельности.

Также побеги из дома провоцирует асоциальный образ жизни родителей: распитие спиртных напитков и рукоприкладство. Но как отмечают в СУ СКР по ХМАО, в 2018 году случаев ухода из дома детей по причине противозаконного поведения родителей не выявлено.

«Если вы поняли, что ребенок не просто задержался, а действительно ушел из дома, либо пропал — сообщите в полицию. Далее действуйте согласно полученным указаниям», — советуют в СУ СКР по ХМАО.

Следователи Югры сообщают, что уходы детей из дома чреваты попаданием ребёнка под опасное влияние. Бегунки втягиваются в попрошайничество, пьянство, токсикоманию, ранние и беспорядочные половые связи. Кроме того, ребёнок сам может стать жертвой преступления.

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