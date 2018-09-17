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В Свердловской области начался отопительный сезон

Общество

В первую очередь подключают социальные учреждения

Екатеринбург, 17 сентября 2018, 07:20 — REGNUM  В Свердловской области 17 сентября дан старт отопительному сезону. Большинство территорий рапортуют о 100%-й готовности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Екатеринбурге постановление о запуске тепла подписал пока ещё сити-менеджер Александр Якоб. По всему городу тепло должны включить до 1 октября.

Аналогичные документы ранее были подписаны и главами других территорий области. В первую очередь традиционно подключают социальные учреждения.

Чиновники отмечают, что синоптики обещают на вторую половину сентября достаточно тёплую погоду, и надеются на то, что благодаря «бабьему лету» возможные задержки с пуском тепла не скажутся на самочувствии населения.

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Отопительный сезон
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