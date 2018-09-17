Понедельник, 17 Сентября 2018 года
07:51:18 МСК

В Хабаровске прошел семинар по госаккредитации образовательной деятельности

Общество

В мероприятии приняли участие представители более чем 40 вузов России

Хабаровск, 17 сентября 2018, 07:18 — REGNUM  Обучающий семинар для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности прошел в минувшие выходные в Хабаровске на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), сообщает 17 сентября пресс-служба вуза.

Мероприятие стало завершающим этапом курса повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов. В семинаре приняли участие около 220 представителей более чем 40 вузов Дальнего Востока, Иркутска и Новосибирска. От ТОГУ обучение прошли более 100 человек — директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели, сотрудники Департамента академической политики.

Ведущими семинара выступили директор «Росаккредагентства» Лемка Измайлова, начальники отделов сопровождения аккредитационной экспертизы, инновационного развития, технического сопровождения и ведения баз данных «Росаккредагентства», а также действующие эксперты по аккредитации образовательных программ высшего образования.

Организатором мероприятия выступило Национальное аккредитационное агентство в сфере образования (ФГБУ «Росаккредагентство»).

Читайте также: В Хабаровске стартовал российско-корейский семинар по дизайну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить