Понедельник, 17 Сентября 2018 года
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В столице Бурятии стартовал отопительный сезон

Общество

Тепло в квартиры горожан окончательно поступит до 27 сентября

Улан-Удэ, 17 сентября 2018, 05:59 — REGNUM  Отопительный сезон начался в Улан-Удэ (Бурятия), соответствующее распоряжение подписано горадминистрацией.

Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, к централизованному отоплению в городе подключены 2219 домов, протяженность сетей теплоснабжения составляет более 400 км. Заполнение сетей начнётся 17 сентября. Планируется, что тепло окончательно поступит в квартиры горожан до 27 сентября.

Добавим, четыре объекта с круглосуточным режимом проживания были подключены к теплу ранее. Это детсады, детская клиническая больница и специализированный дом ребёнка.

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, в целом на подготовку к отопительному сезону в республике выделено порядка 1,2 млрд рублей.

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Отопительный сезон
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