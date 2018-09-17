Количество туристов в регионах России выросло за лето на 15%

Москва, , 04:58 — REGNUM Количество туристов, посещающих регионы России, по итогам летнего сезона увеличилось на 15%, заявила замначальника Управления государственных турпроектов и безопаности туризма Татьяна Меньшикова на заседании комиссии по развитию туризма.

Меньшикова отметила, что на 15% турпоток вырос лишь за летний сезон и, вероятно, по итогам года показатель может стать еще выше. По ее данным, в 2017 году турпоток по итогам года составил 56 млн поездок. Меньшикова также подчеркнула, что спрос на внутренний туризм вырос из-за политической ситуации в мире, а также по причине развития инфораструктуры в туристических районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября глава Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме — 2018 во Владивостоке заявил, что спрос на внутренний туризм среди граждан России вырос из-за снижения курса рубля. Однако, как отметил Сафонов, повышение спроса может быть не долговременным, так как при росте спроса на поездки по России может подорожать их стоимость.

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