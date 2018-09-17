Супер-тайфун «Мангхут» обрушился на юг Китая

Гуанчжоу, Китай, , 04:15 — REGNUM Супер-тайфун «Мангхут» обрушился в 17:00 по местному времени на прибрежный город Цзянмэнь южной китайской провинции Гуанчжоу, принеся с собой ветры скоростью до 162 км/ч, сообщает агентство Синьхуа.

Более 2,52 млн человек были переселены, свыше 48 тыс. рыбацких лодок отозваны в гавани в рамках подготовительных работ к пришествию тайфуна по всей провинции. Строительные работы были приостановлены на более, чем 29 тыс. строительных площадок, порядка 640 туристических объектов были закрыты для посещения.

Все рейсы аэропортов в городах Шэньчжэнь и Гуанчжоу были отменены и могут возобновиться лишь утром по местному времени 17 сентября. Все скоростные поезда и некоторые обычные поезда были отменены в провинциях Гуандун и Хайнань.

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По информации метеорологов, «Мангхут» уже добрался до Гуанси-Чжуанского автономного района Китая и движется в северо-запад со скоростью 30 км/ч. Порядка 228 тыс. человек были переселены в безопасное место, в общей сложности 98 авиарейсов были отменены в столице Гуанси городе Наньнине.

Напомним, что в результате тайфуна в Гонконге уже пострадали более 350 человек, пострадавшие и погибшие есть также и на Филиппинах, куда тайфун добрался первым. Власти Китая уже выразили соболезнования в связи с произошедшим.

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