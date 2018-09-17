Ушел из жизни актер сериала «Секретные материалы»

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Актер Питер Донат, сыгравший отца агента Фокса Малдера в телесериале «Секретные материалы», скончался в США на 91-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист умер в своем доме в штате Калифорния. Супруга Питера Доната Мария рассказала, что причиной смерти актера стали вызванные диабетом осложнения.

Питер Донат родился 20 января 1928 года в канадском Кентвилле. Он снимался в сериалах «ФБР» и «Она написала убийство», а также в фильмах «Миссия невыполнима», «Крестный отец — 2».

Актер также работал в театре, на его счету роли Сирано де Бержерака, шекспировских короля Лира и Просперо. Персонаж Доната появлялся в шести эпизодах «Секретных материалов» (The X-Files).

Как сообщало ИА REGNUM, научно-фантастический сериал Криса Картера выходил на телеканале Fox в 1993—2002 годах. В 2015 проект был возобновлен, однако в мае 2018 года телеканал объявил об отказе от съемок нового сезона из-за низкого рейтинга.

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