Министерство транспорта Китая объявило мобилизацию в связи с «Мангхутом»

Пекин, , 03:43 — REGNUM Министерство транспорта Китая призвало умножить усилия в борьбе с последствиями обрушения на южные районы страны тайфуна «Мангхут», сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

«Мангхут» обрушился на прибрежный город Цзянмэнь в провинции Гуандун на юге Китая около 17:00 по местному времени 16 сентября, после чего двинулся на Гуанси-Чжуанский автономный район. Министерство транспорта мобилизовало морские службы вдоль маршрута движения тайфуна, а также объявило максимальную готовность.

Замминистра транспорта Хэ Цзяньчжун призвал все соответствующие департаменты принять заблаговременно все необходимые меры, особенно там, где речь идет о ключевых инфраструктурных объектах.

Напомним, что тайфун «Мангхут» принес разрушения в Гонконге, а также на Филиппинах, в связи с чем даже был отменен запланированный на 16 сентября визит главы МИД Китая Ван И на Филиппины.

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