Тафуну «Мангхут» в Гонконге присвоен высший уровень поасности

Гонконг, Китай, , 02:58 — REGNUM Гонконгская метеорологическая обсерватория выпустила ураганное предупреждение высшего, 10 уровня в связи с пришедшим супер-тайфуном «Мангхут», сообщает агентство Синьхуа.

Это означает, что в специальный административный район Китая пришли мощнейшие бури со скоростью ветра от 118 км/ч и выше. Как стало известно, утром 17 сентября по местному времени более 350 человек пострадали в Гонконге, зафиксировано более 150 случаев падения деревьев, которые заблокировали дороги.

Напомним, что такой же, 10-й уровень угрозы был объявлен и в специальном административном районе Китая Макао. В материковом Китае объявлен высший «красный» уровень погодной опасности, а тайфун в связи с его беспрецедентной силой, уже назван «супер-тайфуном».

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