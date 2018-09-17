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Тафуну «Мангхут» в Гонконге присвоен высший уровень поасности

Общество

Это означает, что в специальный административный район Китая пришли мощнейшие бури со скоростью ветра от 118 км/ч и выше

Гонконг, Китай, 17 сентября 2018, 02:58 — REGNUM  Гонконгская метеорологическая обсерватория выпустила ураганное предупреждение высшего, 10 уровня в связи с пришедшим супер-тайфуном «Мангхут», сообщает агентство Синьхуа.

Это означает, что в специальный административный район Китая пришли мощнейшие бури со скоростью ветра от 118 км/ч и выше. Как стало известно, утром 17 сентября по местному времени более 350 человек пострадали в Гонконге, зафиксировано более 150 случаев падения деревьев, которые заблокировали дороги.

Напомним, что такой же, 10-й уровень угрозы был объявлен и в специальном административном районе Китая Макао. В материковом Китае объявлен высший «красный» уровень погодной опасности, а тайфун в связи с его беспрецедентной силой, уже назван «супер-тайфуном».

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге более 350 человек пострадали от тайфуна «Мангхут»

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Ураганы, шторма, бури
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