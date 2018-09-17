Китайская стюардесса потеряла работу из-за признания в любви

Пекин, , 02:10 — REGNUM Стюардесса авиакомпании China Eastern Airlines была уволена после того, как получила предложение руки и сердца во время полета, сообщает Asia One. Снятый пассажирами ролик доступен для просмотра в YouTubе.

Через 30 минут после взлета один из пассажиров опустился перед бортпроводницей на колено и предложил стать его женой. Стюардесса приняла предложение, после чего влюбленные обнялись под аплодисменты других пассажиров.

В китайской компании заявили, что инцидент вызвал беспорядки на борту — некоторые пассажиры встали со своих мест, чтобы снять поступок жениха на видео. Таким образом, сотрудница компании поставила под угрозу безопасность находившихся в салоне людей.

Стюардесса и её возлюбленный встречались около четырех лет. Девушка заявила, что не знала заранее о романтическом поступке своего друга.