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В Египте арестованы сыновья экс-президента страны Хосни Мубарака

Общество

Братьев обвиняют в финансовых махинациях

Каир, 16 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  Решение об аресте двоих сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака принял суд Каира. Об этом 15 сентября сообщает BBC.

57-летний Алаа Мубарак и 54-летний Гамаль Мубарак обвиняются в биржевых махинациях. Им вменяется использование инсайдерских данных о намерениях руководства страны по покупке или продаже акций различных компаний и проведение биржевых операций через подставные фирмы.

Алаа и Гамаль Мубарак отрицают свою вину. По решению каирского суда они были помещены в следственный изолятор, где им предстоит дожидаться судебного разбирательства по делу, которое назначено на 20 октября.

Напомним, что в 2015 году сыновей экс-президента Египта осудили на три года за коррупцию и растрату бюджетных средств. Но братья вышли на свободу уже через пять месяцев после решения суда, с учётом времени, проведённого ими в СИЗО.

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Политическая жизнь Египта
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